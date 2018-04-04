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Иоланда Чен: Вяльбе была бы незаменима на любом посту — вплоть до министерского
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Иоланда Чен: Вяльбе была бы незаменима на любом посту — вплоть до министерского 

Советский спорт 3 часа назад
«Российский биатлон переживает смену власти, — цитирует Чен Sobesednik.ru. — На выборы президента Союза биатлонистов России пока что выдвинулись только два человека — бывшие спортсмены Виктор Майгуров и Владимир Драчев. В запасе еще два месяца. Кандидат от народа в этой ситуации — Елена Вяльбе. Под впечатлением от успехов лыжников на Олимпиаде главе Федерации лыжных гонок России предлагали взять в нагрузку еще и биатлон. Она была огромным профессионалом в спорте, олимпийской чемпионкой, победительницей огромного количества соревнований. Настоящий боец и точно так же воспитывает своих подопечных — и тренеров, и спортсменов. Конечно, такой человек был бы незаменим на любом посту — вплоть до министерского. Но, я думаю, Лена, может быть, даже не согласилась бы. Она настолько любит свой вид спорта, что вряд ли могла бы его бросить».
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