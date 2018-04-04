В УВД по ЗАО прошел чемпионат по зимнему служебному двоеборью

В УВД по ЗАО подведены итоги прошедшего лично-командного чемпионата УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по г. Москве по зимнему служебному двоеборью.

Соревнования проходили в течение двух дней. Первыми состоялисьсоревнования по лыжным гонкам на дистанции 5 км на лыжной трассе, расположенного на улице Маршала Тимошенко, а затем в тире УВДспортсмены состязались в стрельбе из табельного оружия.

В рамках Спартакиады в соревнованиях приняли участие 15 команд, состоящие из рядовых сотрудников и руководителей территориальных ОМВД, а также командиров ОБ ППСП И ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО.

С пожеланиями дальнейших спортивных успехов начальник УВД по ЗАОгенерал-майор полиции Андрей Пучков вручил почетную грамоту начальнику ОМВД России по району Кунцево г. Москвы полковнику полиции Дмитрию Гусеву , занявшему 1 место в личном зачете по лыжным гонкам. Также был отмечен начальник ОБ ППСП УВД по ЗАО подполковник полиции Алексей Паршков, занявший в личном зачете 2 место по лыжным гонкам и 3 место по зимнему служебному двоеборью.