В УВД по ЗАО прошел чемпионат по зимнему служебному двоеборью 

В УВД по ЗАО подведены итоги прошедшего лично-командного чемпионата УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по г. Москве по зимнему служебному двоеборью.
Соревнования проходили в течение двух дней. Первыми состоялисьсоревнования по лыжным гонкам на дистанции 5 км на лыжной трассе, расположенного на улице Маршала Тимошенко, а затем в тире УВДспортсмены состязались в стрельбе из табельного оружия.
В рамках Спартакиады в соревнованиях приняли участие 15 команд, состоящие из рядовых сотрудников и руководителей территориальных ОМВД, а также командиров ОБ ППСП И ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО.
С пожеланиями дальнейших спортивных успехов начальник УВД по ЗАОгенерал-майор полиции Андрей Пучков вручил почетную грамоту начальнику ОМВД России по району Кунцево г. Москвы полковнику полиции Дмитрию Гусеву, занявшему 1 место в личном зачете по лыжным гонкам. Также был отмечен начальник ОБ ППСП УВД по ЗАО подполковник полиции Алексей Паршков, занявший в личном зачете 2 место по лыжным гонкам и 3 место по зимнему служебному двоеборью.
Вручил награды победителям помощник начальника УВД по работе с личным составом подполковник внутренней службы Руслан Ермаков:В личном зачете по лыжным гонкам:1 место — Александр Сизов — ОМВД России по району Раменки;2 место — Александр Майзеров — о/п по обслуживанию МГУ;3 место — Василий Сиркин — ОМВД России по району Раменки. В личном зачете по зимнему служебному двоеборью:1 место — Александр Сизов — ОМВД России по району Раменки;2 место — Юрий Александров — ОБ ППСП УВД по ЗАО;3 место — Олег Захаров — ОМВД России по району Филевский парк. Также отмечены: Сергей Полезин — ОМВД России по районуТропарево-Никулино, занявший 3 место по лыжным гонкам (отруководителей) и занявшие по зимнему служебному двоеборью 1 местоАлексей Чернозубов — ОМВД России по Можайскому району и 2 местоЕвгений Хрипушин — ОМВД России по району Раменки.