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Призеры XXII Параолимпийских зимних игр получили награды
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Призеры XXII Параолимпийских зимних игр получили награды 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
Московских спортсменов — чемпионов и призеров XXII Параолимпийских зимних игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) наградили сертификатами на получение премиальных выплат. Их вручили трем спортсменам, завоевавшим медали в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам, горнолыжному спорту, а также трем тренерам.
«Поздравляю вас с заслуженными наградами. Вы совершили подвиг, победили не только своих соперников, но и свои недуги и показали высший класс, достигли великолепных результатов», — сказал Сергей Собянин.
Город проводит системную работу, чтобы спортсмены с ограниченными возможностями здоровья могли тренироваться на спортивных объектах столицы. «Мы будем продолжать оснащать спортшколы специализированным спортивным, технологическим оборудованием, строить специализированные спортивные комплексы. Так что я надеюсь, что москвичи и в дальнейшем будут побеждать в соревнованиях», — отметил он.
В Параолимпийских зимних играх, которые проходили с 9 по 18 марта, приняли участие 567 спортсменов из 49 стран мира. Разыграли 80 комплектов наград в шести спортивных дисциплинах, это на восемь комплектов больше, чем в Сочи в 2014 году. Россию представляли 30 спортсменов, которых допустили к участию в Параолимпиаде в качестве нейтральных параолимпийских атлетов из России (NPA). В российскую команду вошли 12 столичных спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Они выступили в пяти дисциплинах: горнолыжном спорте, сноуборде, лыжных гонках и биатлоне (женском), керлинге на колясках.
Российская команда заняла второе место в неофициальном командном зачете. Участники завоевали 24 медали, в том числе восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. На счету москвичей восемь медалей (33 процента от общего количества медалей сборной): четыре золотые (50 процентов), три серебряные (30 процентов) и одна бронзовая (17 процентов). Победителями и призерами Параолимпийских игр в Пхёнчхане стали три спортсмена из Москвы.
Сергей Собянин добавил, что столичная команда могла бы выступить еще лучше на Параолимпиаде, если бы к соревнованиям допустили всех спортсменов: «Так получилось, что поехали не полным составом, и даже не в полном составе российская сборная в командном зачете заняла второе место. А на москвичей уже по традиции приходится серьезная доля в общем количестве наград».
Так, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Воробьевы горы» Екатерина Румянцева стала трехкратной параолимпийской чемпионкой. Она победила в соревнованиях по лыжным гонкам на 15 километров стоя и биатлону на шесть километров и на десять километров стоя. Она также завоевала две серебряные медали в биатлоне на 12,5 километра стоя и в лыжных гонках на 7,5 километра стоя свободным стилем.
Воспитанник физкультурно-спортивного объединения «Юность Москвы» Алексей Бугаев стал параолимпийским чемпионом в горнолыжной суперкомбинации стоя и серебряным призером в гигантском слаломе стоя.
Бронзовым призером в биатлоне на десять километров сидя стала Ирина Гуляева — воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Воробьевы горы».
Правительство Москвы установило премиальные выплаты победителям и призерам этих соревнований. За каждое звание чемпионы получат по четыре миллиона рублей, серебряные призеры — по 2,5 миллиона рублей, бронзовые — по 1,7 миллиона рублей. А тренерам, которые принимали участие в подготовке спортсменов, выплатят 50 процентов от указанных сумм (за каждое призовое место).
Спортсмены и тренеры поблагодарили город за поддержку и пообещали сохранить лидерство и в будущих соревнованиях.
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