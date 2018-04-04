Любительские лыжные соревнования пройдут в Краснопахорском

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Очередные лыжные гонки пройдут в поселении Краснопахорское 7 апреля. Об этом сообщил руководитель Спортивного клуба «Олимп» Сергей Миронов.

Мероприятие проводится каждую субботу среди непрофессиональных лыжников. Спортсмены преодолевают дистанцию заданным способом: классическим или коньковым ходом.

— В каждой гонке у нас есть свой победитель. Мы проводим соревнования не этапами, а в формате открытого турнира для тех, кому интересен лыжный спорт, — сообщил Сергей Миронов

Старт гонки запланирован на 11:00. Общий сбор состоится у реки Пахра вблизи деревни Варварино в поселении Краснопахорское.