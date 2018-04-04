Ещё
Любительские лыжные соревнования пройдут в Краснопахорском
Далее:
Читайте также:
Ещё

Любительские лыжные соревнования пройдут в Краснопахорском 

Префектура ТиНАО города Москвы 56 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Очередные лыжные гонки пройдут в поселении Краснопахорское 7 апреля. Об этом сообщил руководитель Спортивного клуба «Олимп» Сергей Миронов.
Мероприятие проводится каждую субботу среди непрофессиональных лыжников. Спортсмены преодолевают дистанцию заданным способом: классическим или коньковым ходом.
— В каждой гонке у нас есть свой победитель. Мы проводим соревнования не этапами, а в формате открытого турнира для тех, кому интересен лыжный спорт, — сообщил Сергей Миронов.
Старт гонки запланирован на 11:00. Общий сбор состоится у реки Пахра вблизи деревни Варварино в поселении Краснопахорское.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Лыжный турнир организуют в Троицке Спортивно-оздоровительную программу проведут в Первомайском Стритболисты из Первомайского представят Новую Москву на городском турнире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Умер бывший тренер «Челси»
Президент «Урала» отреагировал на предложение Гинера
Ибрагимович отказался от контракта на $100 млн
Известная спортсменка чуть не утонула в Подмосковье
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение