Знаменитые спортсменки Кристина Ильченко и Анна Булыгина приехали на «Полярную лыжню»

В Салехарде проходит турнир по лыжным гонкам — первенство и чемпионат среди мужчин, женщин и юниоров, а также открытый региональный марафон «Полярная лыжня» на призы губернатора Ямала.

Соревнования проходят на лыжной базе, в них участвуют более ста спортсменов из разных городов и поселков автономного округа. В них всегда принимают участие как профессионально подготовленные спортсмены, так и просто любители лыжного спорта. Для участия в марафоне «Полярная лыжня» прилетела воспитанница лабытнангской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени Ахатовой Кристина Ильченко, которая сейчас выступает за сборную Белоруссии. Также на лыжню вышла представительница салехардской спортивной школы Анна Булыгина , а ныне Фролина, выступающая за сборную Кореи.

После двух дней состязаний первое место занимает сборная команда Лабытнанги, на втором месте пока расположилась команда Салехарда, третье — у представителей Приуральского района. Завершатся соревнования 8 апреля спринтом «Полярная лыжня», который соберет лучших лыжников Ямала.