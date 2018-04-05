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Знаменитые спортсменки Кристина Ильченко и Анна Булыгина приехали на «Полярную лыжню»
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Знаменитые спортсменки Кристина Ильченко и Анна Булыгина приехали на «Полярную лыжню» 

ИА Север-Пресс 4 часа назад
В Салехарде проходит турнир по лыжным гонкам — первенство и чемпионат среди мужчин, женщин и юниоров, а также открытый региональный марафон «Полярная лыжня» на призы губернатора Ямала.
Соревнования проходят на лыжной базе, в них участвуют более ста спортсменов из разных городов и поселков автономного округа. В них всегда принимают участие как профессионально подготовленные спортсмены, так и просто любители лыжного спорта. Для участия в марафоне «Полярная лыжня» прилетела воспитанница лабытнангской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени Ахатовой Кристина Ильченко, которая сейчас выступает за сборную Белоруссии. Также на лыжню вышла представительница салехардской спортивной школы Анна Булыгина, а ныне Фролина, выступающая за сборную Кореи.
После двух дней состязаний первое место занимает сборная команда Лабытнанги, на втором месте пока расположилась команда Салехарда, третье — у представителей Приуральского района. Завершатся соревнования 8 апреля спринтом «Полярная лыжня», который соберет лучших лыжников Ямала.
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