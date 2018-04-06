Ещё
Рёте выиграл гонку на 10 км на чемпионате Норвегии, Сундбю — 3-й, Нортуг — 11-й
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рёте выиграл гонку на 10 км на чемпионате Норвегии, Сундбю — 3-й, Нортуг — 11-й 

Чемпионат.com 1 час назад
Норвежский лыжник Шур Рёте сегодня, 6 апреля, в Алте выиграл гонку на 10 км классическим стилем.
Второе место занял Пол Голберг, третьим был Мартин Йонсруд Сундбю. Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг стал 11-м.
Лыжные гонки. Чемпионат Норвегии. Алта Мужчины, 10 км с раздельным стартом, классический стиль
1. Шур Рёте — 24.38,4 2. Пол Голберг + 1,2 3. Мартин Йонсруд Сундбю +4,6 4. Йоханнес Клебо + 21,4 5. Симен Крюгер + 22,1 6. Маттис Стенсхаген + 24,5… 8. Синдре Скар + 28,4 11. Петтер Нортуг + 33,0 12. Дидрик Тонсет + 35,2
Чемпионат.com: последние новости
Бьорген выиграла лыжную гонку на 5 км на чемпионате Норвегии Спицов: мы не имеем права обвинять норвежцев, если у нас нет доказательств Вяльбе: надеюсь, 25 мая я удачно пройду повторные выборы главы федерации
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешили принимать допинг13
Ягудин с женой попали в больницу23
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Соперник Нурмагомедова снялся с боя
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение