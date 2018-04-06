Норвежский лыжник Шур Рёте сегодня, 6 апреля, в Алте выиграл гонку на 10 км классическим стилем.
Второе место занял Пол Голберг, третьим был Мартин Йонсруд Сундбю. Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг стал 11-м.
Лыжные гонки. Чемпионат Норвегии. Алта Мужчины, 10 км с раздельным стартом, классический стиль
1. Шур Рёте — 24.38,4 2. Пол Голберг + 1,2 3. Мартин Йонсруд Сундбю +4,6 4. Йоханнес Клебо + 21,4 5. Симен Крюгер + 22,1 6. Маттис Стенсхаген + 24,5… 8. Синдре Скар + 28,4 11. Петтер Нортуг + 33,0 12. Дидрик Тонсет + 35,2