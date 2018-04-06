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«Югорский лыжный марафон» пройдёт 8 апреля
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«Югорский лыжный марафон» пройдёт 8 апреля 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
В Ханты-Мансийске пройдёт «Югорский лыжный марафон», на участие в котором заявлено рекордное количество участников. В адрес организаторов поступило более 1500 заявок.
Среди заявившихся есть участники всех возрастов. Самым юным — всего 2 года, а самым зрелым спортсменам по 80 лет. Также участие в марафоне примут сильнейшие лыжники планеты. Это прекрасная возможность встретиться со своими кумирами в живую.
На выбор марафонцам предоставлено 3 дистанции протяжённостью 5, 25 и 50 километров.
Целью проведения марафона является пропаганда здорового образа жизни и привлечение к спорту людей всех возрастов и национальностей.
На сегодняшний день трасса готова почти на все 100% Получить нагрудные стартовые номера можно в гостинице Олимпийская.
Напомним, что «Югорский лыжный марафон» проводится с 2013 года. В нём участвуют как любители, так и профессионалы лыжных гонок, в том числе олимпийские чемпионы и чемпионы мира.
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