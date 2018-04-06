Большунов, Нортуг и Бьорген выступят в шоу-гонке в Тронхейме

Российский лыжник Александр Большунов 11 апреля в Тронхе йме (Норвегия) примет участие в шоу-турнире Trondheim Skishow, сообщает официальный сайт гонки. В соревнованиях выступят лыжники Марит Бьорген , Петтер Нортуг, Никлас Дюрхауг, Дидрик Тонсет, Эмиль Иверсен , двоеборцы Йорген Гробак, Магнус Моан (все — Норвегия) и шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон. В турнире также примут участие юные спортсмены. Гонка начнётся с пролога свободным стилем, лучшие спортсмены выйдут в финал. Протяженность дистанции у мужчин и женщин составит 1 км.