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Большунов, Нортуг и Бьорген выступят в шоу-гонке в Тронхейме
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Большунов, Нортуг и Бьорген выступят в шоу-гонке в Тронхейме 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский лыжник Александр Большунов 11 апреля в Тронхе йме (Норвегия) примет участие в шоу-турнире Trondheim Skishow, сообщает официальный сайт гонки.
В соревнованиях выступят лыжники Марит Бьорген, Петтер Нортуг, Никлас Дюрхауг, Дидрик Тонсет, Эмиль Иверсен, двоеборцы Йорген Гробак, Магнус Моан (все — Норвегия) и шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон. В турнире также примут участие юные спортсмены.
Гонка начнётся с пролога свободным стилем, лучшие спортсмены выйдут в финал. Протяженность дистанции у мужчин и женщин составит 1 км.
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