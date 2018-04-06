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Восьмикратная олимпийская чемпионка объявила о завершении карьеры
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Восьмикратная олимпийская чемпионка объявила о завершении карьеры 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Норвежская лыжница Марит Бьерген, завоевавшая за карьеру восемь золотых олимпийских медалей, объявила озавершении карьеры.
«Я понимаю, что у меня нет необходимой мотивации для того, чтобы выступать на 100% в сезоне, поэтому я выбрала завершить карьеру», — передает РИА «Новости» со ссылкой на NRK слова лыжницы.
Последнюу гонку Бьерген планирует пробежать в субботу.
На счету 38-летней лыжницы 8 золотых, 4 серебряных и три бронзовых медали Олимпийских игр, 18 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали чемпионатов мира. В рамках Кубка мира норвежка выиграла 114 гонок и четырежды побеждала в общем зачете турнира по итогам сезона.
Напомним, в начале апреля восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален на специальной пресс-конференции объявил о завершении карьеры.
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