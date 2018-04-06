Восьмикратная олимпийская чемпионка объявила о завершении карьеры

Норвежская лыжница Марит Бьерген , завоевавшая за карьеру восемь золотых олимпийских медалей, объявила озавершении карьеры.

«Я понимаю, что у меня нет необходимой мотивации для того, чтобы выступать на 100% в сезоне, поэтому я выбрала завершить карьеру», — передает РИА «Новости» со ссылкой на NRK слова лыжницы.

Последнюу гонку Бьерген планирует пробежать в субботу.

На счету 38-летней лыжницы 8 золотых, 4 серебряных и три бронзовых медали Олимпийских игр, 18 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали чемпионатов мира. В рамках Кубка мира норвежка выиграла 114 гонок и четырежды побеждала в общем зачете турнира по итогам сезона.