Норвежский лыжник Сундбю признался, что однажды его увезли с тренировки на вертолёте из-за проблем с сердцем 

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю признался, что у него несколько раз были приступы мерцательной аритмии.
«Когда случается подобный приступ, становится очень страшно. В этот момент появляются не очень приятные мысли для профессионального спортсмена», — цитирует Сундбю TV2.
Он также отметил, что в 2011 году его с тренировки увезли на вертолёте. Однако после того инцидента больше он не испытывал проблем с сердцем.
«После того случая мне повезло, потому что больше проблем не было. Я не знаю, что было бы, если бы приступы продолжились. Потому что если бы потребовалась сложная операция, она могла бы создать много проблем», — сказал Сундбю.
Ранее восьмикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален заявил на пресс-конференции, что летом 2017 года у него дважды были приступы мерцательной аритмии.