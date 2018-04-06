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Норвежский лыжник Сундбю признался, что однажды его увезли с тренировки на вертолёте из-за проблем с сердцем
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Норвежский лыжник Сундбю признался, что однажды его увезли с тренировки на вертолёте из-за проблем с сердцем 

RT на русском 2 часа назад
Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю признался, что у него несколько раз были приступы мерцательной аритмии.
«Когда случается подобный приступ, становится очень страшно. В этот момент появляются не очень приятные мысли для профессионального спортсмена», — цитирует Сундбю TV2.
Он также отметил, что в 2011 году его с тренировки увезли на вертолёте. Однако после того инцидента больше он не испытывал проблем с сердцем.
«После того случая мне повезло, потому что больше проблем не было. Я не знаю, что было бы, если бы приступы продолжились. Потому что если бы потребовалась сложная операция, она могла бы создать много проблем», — сказал Сундбю.
Ранее восьмикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален заявил на пресс-конференции, что летом 2017 года у него дважды были приступы мерцательной аритмии.
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