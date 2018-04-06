Бьорндален отреагировал на решение Бьорген

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал решение восьмикратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Марит Бьорген завершить карьеру.
«Без сомнений, Марит — величайшая норвежская спортсменка. Потрясает воображение то, что она сделала. Она — легенда норвежского спорта», — цитирует Бьорндалена Nettavisen.
Прославленный биатлонист считает, что Бьорген приняла решение уже давно.
«Наверное, она приняла это решение давным-давно. У неё есть семья, теперь она будет проводить больше времени с ними. Думаю, что для неё это очень важно, так как она мама», — добавил Бьорндален.
Ранее восьмикратная олимпийская чемпионка Бьорген объявила о завершении карьеры.