Легков объявил о завершении карьеры 

Российский лыжник Александр Легков объявил о завершении международной карьеры, передает Чемпионат.com.
«Вы были со мной на протяжении долгих лет моей профессиональной карьеры, я вас всех очень сильно люблю. Ханты-Мансийск для меня родной город, таким он и останется. Моей профессиональной карьере именно на международных соревнованиях я говорю стоп», — сказал Легков, выступая на мероприятии в Ханты-Мансийске.
Сезон 2017/2018 Александр Легков пропустил из-за подозрений WADA в нарушении антидопинговых правил. В ноябре 2017 года дисциплинарная комиссия МОК лишила спортсмена золотой и серебряной олимпийских наград, которые он выиграл в Сочи в 2014 году. Позже Спортивный арбитражный суд в Лозанне реабилитировал россиянина, вернув ему сочинские медали.
Как вы ограждаете своих детей от интернета?