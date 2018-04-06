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Легков объявил о завершении карьеры
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Легков объявил о завершении карьеры 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский лыжник Александр Легков объявил о завершении международной карьеры, передает Чемпионат.com.
«Вы были со мной на протяжении долгих лет моей профессиональной карьеры, я вас всех очень сильно люблю. Ханты-Мансийск для меня родной город, таким он и останется. Моей профессиональной карьере именно на международных соревнованиях я говорю стоп», — сказал Легков, выступая на мероприятии в Ханты-Мансийске.
Сезон 2017/2018 Александр Легков пропустил из-за подозрений WADA в нарушении антидопинговых правил. В ноябре 2017 года дисциплинарная комиссия МОК лишила спортсмена золотой и серебряной олимпийских наград, которые он выиграл в Сочи в 2014 году. Позже Спортивный арбитражный суд в Лозанне реабилитировал россиянина, вернув ему сочинские медали.
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