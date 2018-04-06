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Иван Алыпов: «Поздравляю Легкова с принятием тяжелого решения»
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Иван Алыпов: «Поздравляю Легкова с принятием тяжелого решения» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бронзовый призер Олимпиады в Турине в командном спринте Иван Алыпов прокомментировал для «СЭ» решение Александра Легкова завершить карьеру. 34-летний победитель Игр в Сочи в гонке на 50 километров объявил об уходе из спорта сегодня, 6 апреля.
— Мы вместе начинали, — сказал Алыпов. — Сначала были соперниками, я, после того, как ушел из спорта, болел за Александра, переживал, радовался его успехам. Поздравляю его с тем, что принял такое нелегкое решение. Я рад, что его карьера сложилась именно так, как сложилась. (Иван ТОРОПЦЕВ)
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