Иван Алыпов: «Поздравляю Легкова с принятием тяжелого решения»

Бронзовый призер Олимпиады в Турине в командном спринте Иван Алыпов прокомментировал для «СЭ» решение Александра Легкова завершить карьеру. 34-летний победитель Игр в Сочи в гонке на 50 километров объявил об уходе из спорта сегодня, 6 апреля.

— Мы вместе начинали, — сказал Алыпов. — Сначала были соперниками, я, после того, как ушел из спорта, болел за Александра, переживал, радовался его успехам. Поздравляю его с тем, что принял такое нелегкое решение. Я рад, что его карьера сложилась именно так, как сложилась. (Иван ТОРОПЦЕВ)