Лыжник Крюков собрался в биатлон

Олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте, серебряный призёр Олимпиады 2014 года в командном спринте, трёхкратный чемпион мира, российский лыжник Никита Крюков не прочь перейти в биатлон. Минувший сезон известный спринтер пропустил из-за травмы и временного отстранения со стороны МОК.

«Всё-таки гены «Ворошиловского стрелка» у меня есть! Со 100 метров поразил пять мишеней. Смотрите, скоро выйдет интервью о том, когда я перейду в биатлон! Полная версия будет на моём сайте», — написал Крюков на своей странице в «Инстаграм».

Фото доступно в «инстаграме» Никиты Крюкова.