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Лыжник Крюков собрался в биатлон
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Лыжник Крюков собрался в биатлон 

Чемпионат.com 22 минуты назад
Олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте, серебряный призёр Олимпиады 2014 года в командном спринте, трёхкратный чемпион мира, российский лыжник Никита Крюков не прочь перейти в биатлон. Минувший сезон известный спринтер пропустил из-за травмы и временного отстранения со стороны МОК.
«Всё-таки гены «Ворошиловского стрелка» у меня есть! Со 100 метров поразил пять мишеней. Смотрите, скоро выйдет интервью о том, когда я перейду в биатлон! Полная версия будет на моём сайте», — написал Крюков на своей странице в «Инстаграм».
Фото доступно в «инстаграме» Никиты Крюкова.
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