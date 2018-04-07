Глава ФПЛДР ждет прогресса от прыгуньи с трамплина Тихоновой

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский поделился мнением о российской прыгунье с трамплина Софье Тихоновой . По его словам, 20-летняя спортсменка в будущем сможет добиться успехов и высоких результатов.

"Ждем от нее прогресса. Как минимум — тех результатов, на которые она выходила в начале прошедшего олимпийского цикла. Напомню, она стала четвёртой на этапе Кубка мира, попала в десятку в общем зачёте и была лидером среди юниоров. Но прошедший сезон ей не удался.

Здесь есть объективные причины — Соня выросла на 10 сантиметров. Физиология изменилась — непросто перестроиться к новым условиям, к ее росту, весу и экипировке. Нужно немного подождать, и Тихонова подтвердит свои перспективы. В этом году ей исполнится всего 20 лет — все впереди. Она сможет выдержать конкуренцию, которая у нас сейчас растет за счет нескольких интересных девочек из юниорской сборной", — цитирует Дубровского газета «Известия»

На Олимпийских играх 2018 года Тихонова заняла 25 место в личном первенстве.