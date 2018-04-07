Лыжнику Клебо подарили оленя, которого назвали в его честь 

Лыжнику Йоханнесу Клебо подарили оленя во время чемпионата Норвегии в Алте.
Об этом сообщает NRK.
Отмечается, оленя назвали в честь спортсмена — Король Клебо.
Сын оленевода Нильс Йоран Эйра заявил, что является большим поклонником Клебо и подарил ему оленя, так как он является самым быстрым лыжником в мире.
«Это первый олень в моей жизни, и я очень ценю этот подарок. Что с ним делать? За ним будут ухаживать, и я приеду навестить его, когда появится подходящий момент», — прокомментировал подарок Клебо.
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