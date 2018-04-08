Ещё
Корейская биатлонистка заставила выложиться лыжников в Салехарде по полной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Корейская биатлонистка заставила выложиться лыжников в Салехарде по полной 

Красный Север 7 часов назад
Фото: Красный Север
В Салехарде завершился чемпионат ЯНАО по лыжным гонкам среди мужчин и женщин и региональные соревнования среди юниоров.
Параллельно прошла и окружная спартакиада в группе «Б» — это районы округа. Соревнования получились захватывающими. Участие нашей, а с недавних пор и корейской чемпионки, Анны Фролиной (Булыгиной) заставило участников выкладываться по полной.
Салехардская спортшкола сдержала слово и взяла реванш за свое последнее место в шахматах, победив в лыжных гонках. А вот два брата-близнеца из команды Шурышкарского района поменялись результатами. Даниил Лангортов занял третье место классическим ходом и первое место — коньковым. А его брат Радион взял «золото» в классике и «бронзу» в коньковом. Команда из Овгорта заняла первое место в эстафете среди районов. Для подготовки использовали безмерный энтузиазм тренера Валерия Вальгамова и буран с волокушей, говорят победители.
Красный Север: последние новости
В Салехарде биатлонистки из Белоруссии и Южной Кореи бегут на лыжных гонках Массовая гонка «Ямальская лыжня» пройдет в Новом Уренгое 7 апреля Идею провести на Ямале Арктические зимние игры поддержали США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой277
Нурмагомедов приказал Макгрегору умолять его2
Ягудин с женой попали в больницу28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов стал чемпионом UFC42
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение