Корейская биатлонистка заставила выложиться лыжников в Салехарде по полной

В Салехарде завершился чемпионат ЯНАО по лыжным гонкам среди мужчин и женщин и региональные соревнования среди юниоров.

Параллельно прошла и окружная спартакиада в группе «Б» — это районы округа. Соревнования получились захватывающими. Участие нашей, а с недавних пор и корейской чемпионки, Анны Фролиной (Булыгиной) заставило участников выкладываться по полной.

Салехардская спортшкола сдержала слово и взяла реванш за свое последнее место в шахматах, победив в лыжных гонках. А вот два брата-близнеца из команды Шурышкарского района поменялись результатами. Даниил Лангортов занял третье место классическим ходом и первое место — коньковым. А его брат Радион взял «золото» в классике и «бронзу» в коньковом. Команда из Овгорта заняла первое место в эстафете среди районов. Для подготовки использовали безмерный энтузиазм тренера Валерия Вальгамова и буран с волокушей, говорят победители.