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Самарские каноисты привезли золото с чемпионата России
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Самарские каноисты привезли золото с чемпионата России 

ТРК Губерния 7 часов назад
Фото: ТРК Губерния
В минувшую субботу в Краснодаре завершились Всероссийские соревнования среди мужчин и женщин, а также чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. Кроме того, состоялся второй тур отбора в сборную команды страны среди юниоров и юниорок до 19 лет. По традиции была проведена и гонка одиночников. Среди мужчин на дистанции 2 000 м и 1 000 м бронзу и серебро соответственно взял каноист из Самарской области Илья Штокалов. Встречный ветер не помешал воспитаннику ГБУ «СШОР № 6» Павлову Михаилу завоевать золото в гонке на 500 м. Второе место также занял участник летних Олимпийских игр 2012 года из Самарской области Илья Штоколов.
Фото: Твиттер-аккаунт МинСпорт СО
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