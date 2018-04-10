Югорский промышленный форум начал работу в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 апреля. / ТАСС /. Югорский промышленный форум заработал в Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра), передает корр. ТАСС с места событий.

В 10 утра по местному времени стартовали первые мероприятия — это круглые столы, семинары и региональная конференция. Основными темами обсуждения стали инвестиционное развитие, бережливое производство и экология. «Ключевым мероприятием этого дня станет пленарное заседание „Локализация производства в Югре“, в котором примут участие губернатор региона Наталья Комарова , замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных , исполнительный директор проекта „Бажен“ ООО „Газпромнефть-Ангара“ Кирилл Стрижнев, председатель комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям ТПП РФ Владимир Гамза и другие», — сказали в пресс-службе фонда.

По данным Фонда развития Югры, в мероприятии принимают участие 58 компаний и более 600 участников из Ханты-Мансийска, Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Перми и Челябинска. Также сюда прибыли компании из Казахстана. Они из разных сфер деятельности: нефтяные компании, предприятия лесной промышленности и деревообработки, стройматериалов, энергетики, экологии и других.

В департаменте общественных и внешних связей региона отметили, что наряду с деловой программой пройдет выставка промышленных компаний и проектов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, регионов РФ.

О форуме

Югорский промышленный форум будет посвящен стратегическим приоритетам промышленного развития автономного округа, связанным с локализацией новых производств и диверсификацией региональной экономики. Организаторами мероприятия выступают ООО «Югра-Экспо» при поддержке регионального департамента промышленности и Фонда развития Югры. ТАСС выступает информационным партнером форума.