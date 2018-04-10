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Югорский промышленный форум начал работу в Ханты-Мансийске
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Югорский промышленный форум начал работу в Ханты-Мансийске 

ТАСС 1 час назад
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 апреля. /ТАСС/. Югорский промышленный форум заработал в Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра), передает корр. ТАСС с места событий.
В 10 утра по местному времени стартовали первые мероприятия — это круглые столы, семинары и региональная конференция. Основными темами обсуждения стали инвестиционное развитие, бережливое производство и экология. «Ключевым мероприятием этого дня станет пленарное заседание „Локализация производства в Югре“, в котором примут участие губернатор региона Наталья Комарова, замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, исполнительный директор проекта „Бажен“ ООО „Газпромнефть-Ангара“ Кирилл Стрижнев, председатель комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям ТПП РФ Владимир Гамза и другие», — сказали в пресс-службе фонда.
По данным Фонда развития Югры, в мероприятии принимают участие 58 компаний и более 600 участников из Ханты-Мансийска, Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Перми и Челябинска. Также сюда прибыли компании из Казахстана. Они из разных сфер деятельности: нефтяные компании, предприятия лесной промышленности и деревообработки, стройматериалов, энергетики, экологии и других.
В департаменте общественных и внешних связей региона отметили, что наряду с деловой программой пройдет выставка промышленных компаний и проектов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, регионов РФ.
О форуме
Югорский промышленный форум будет посвящен стратегическим приоритетам промышленного развития автономного округа, связанным с локализацией новых производств и диверсификацией региональной экономики. Организаторами мероприятия выступают ООО «Югра-Экспо» при поддержке регионального департамента промышленности и Фонда развития Югры. ТАСС выступает информационным партнером форума.
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