Герои лыж о Бьёрген: «живая легенда»

Марит Бьёрген приняла решение уйти из большого спорта. Герои лыж рассыпаются в дифирамбах лучшей спортсменке за всю историю зимних олимпийских игр.

«Она — живая легенда. Выдающаяся женщина, которая никогда не сдавалась перед лицом неудач. Однозначно сильнейшая лыжница в мире».

Это похвала исходит не от кого бы то ни было, а от самого Уле-Эйнара Бьёрндалена (Ole Einar Bjørndalen), который сам во вторник объявил о завершении спортивной карьеры. Бьёрндален долго был самым титулованным атлетом зимних олимпиад, но Бьёрген отвоевала у него пальму первенства в Пхёнчане. Многие годы Марит вдохновляла спортсменов по всей стране, и сам Бьёрндален здесь не исключение.

«Она прекрасный человек, очень чутко относится к окружающим. Ее успехи воодушевляли не только детей, но и нас, профессиональных спортсменов», — сказал он.

«Она была особенной»

Первый успех пришел к Бьёрген почти семнадцать лет назад, когда она завоевала бронзу на 5-километровой дистанции на чемпионате Норвегии в Стейншере.

Золото тогда досталось Бенте Скари (Bente Skari, неоднократная призерка олимпийских игр и чемпионатов мира), и они с Бьёрген скоро стали подругами по сборной. Сама Скари ушла из большого спорта в 2003 году.

«Сейчас можно с уверенностью сказать, что Марит уже тогда была особенной. Она такой человек, что всегда идет до конца и никогда не сдается. Она очень честная и очень настоящая», — рассказывает Скари.

Тандем Бьёрген-Скари выиграл золото Солт-Лейк-Сити в 2002 году, но, по мнению Скари, лучше всего о нраве Бьёрген расскажет ее первая олимпийская гонка на 15 километров с общего старта.

«Она упала на старте, потеряла много времени и была последней при выкате со стадиона — но все равно решила завершить гонку во что бы то ни стало. Уже одно это говорит, что у молодой спортсменки была сила воли», — говорит Скари.

Ту гонку Бьёрген завершила на 50-м месте, позади нее финишировали лишь четверо лыжниц.

«Думаю, многие в такой ситуации бы просто сошли с дистанции. А она приняла удар и решила добраться до финиша, и это не может не вызвать уважения. Такой вот у нее был бойцовский характер», — вспоминает Скари.

Всего через две недели в том же Солт-Лейк-Сити Бьёрген финишировала в 30-километровой гонке на похвальном 14-ом месте.

Бьёрн Дэли: мудрое решение

«Она — пример для подражания и выдающийся лыжник», — так об уходе Бьёрген отозвался Бьёрн Дэли (Bjørn Dæhlie, восьмикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, шестикратный обладатель кубка мира и один из самых титулованных гонщиков в истории лыжного спорта — прим. перев.). По его мнению, она сделала верный выбор.

«Она поступила правильно. Это мудрое решение. Сегодня счастливый день для Марит, у нее все только начинается. В жизни много интересного, и я желаю ей успеха во всем», — добавил Дэли.

С ним полностью согласен председатель исполнительного совета комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта (FIS) Вегард Ульванг (Vegard Ulvang), трехкратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.

«Марит уходит на заслуженный покой, и я могу подтвердить, что в жизни много чего интересного помимо лыжной карьеры. Мы глубоко признательны ей за все эти годы, что она соревновалась на высшем уровне», — говорит Ульванг.

Пока Марит Бьёрген шла от успеха к успеху в женских лыжах, в мужской сборной зажглась ярчайшая звезда Петтера Нортуга (Petter Northug).

«Марит — поразительный человек. Нет слов, чтобы описать, сколько радости она подарила лыжной сборной и простым норвежцам. Я желаю Марит удачи во всех ее дальнейших начинаниях», — сказал Нортуг.

«Спасибо, Марит!»

Вибеке Скофтеруд (Vibeke Skofterud) была напарницей Бьёрген по сборной шестнадцать лет. Она говорит, что СМС-ку от лыжной королевы с решением уйти получила в пятницу утром.

«Сложно найти достаточную похвалу для Марит, спорстменки и замечательного человека», — говорит Скофтеруд.

Она говорит, что Бьёрген стала настоящей легендой в лыжных кругах Норвегии. По словам Скофтеруд, у Бьёрген теперь будет больше свободного времени на семью и детей.

«Я могу лишь поблагодарить Марит Бьёрген за то, что она сделала для меня и для всех нас и как многому она нас научила. Благодаря ей история лыж стала намного богаче, так что остается только сказать ей спасибо», — сказала Скофтеруд.