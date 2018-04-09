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Подмосковные спортсмены стали призерами Всероссийской лыжной гонки
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Подмосковные спортсмены стали призерами Всероссийской лыжной гонки 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
Спортсмены из Подмосковья выиграли медали на Всероссийской лыжной гонке, которая состоялась в Апатитах, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
На лыжном стадионе ФСК «Атлет» в городе Апатиты состоялась Всероссийская лыжная гонка памяти В. Беляева. В гонке приняли участие более 160 участников из 24 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Мексики. Спортсмены состязались в индивидуальной гонке свободном стиле на 5 и 10 километров.
«Победителем гонки стал Павел Викулин, представлявший Московскую область, а вторым стал Никита Ступак, также представлявший Московскую область», — говортся в сообщении.
Третье место занял Илья Порошкин из Республики Коми.
Как отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, подмосковные лыжники уверенно выступили на Всероссийской лыжной гонке в Апатитах, заняв верхушку пьедестала. Спортсмены завоевали серебро и золото соревнования.
«Это достойный результат для подмосковного спорта. Никита и Павел уже добивались серьезных успех в составе команды Московской области. Мы прекрасно помним их победы на чемпионате России. Впереди у них еще много стартов», — сказал Терюшков.
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