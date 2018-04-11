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Минспорт 24 апреля подведет итоги выступлений горнолыжников России в олимпийском сезоне
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Минспорт 24 апреля подведет итоги выступлений горнолыжников России в олимпийском сезоне 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ 24 апреля обсудит результаты выступлений отечественных горнолыжников в олимпийском сезоне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерстве спорта РФ.
"Заседание экспертного совета, на котором будут обсуждаться выступления российских горнолыжников, состоится 24 апреля", — сказала сотрудник пресс-службы.
На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане российские горнолыжники не сумели завоевать ни одной медали. Александр Хорошилов, имеющий в своем активе одну победу на этапах Кубка мира, занял 17-е место в слаломе. Павел Трихичев, в январе 2018 года на этапе КМ в швейцарском Венгене показавший второй результат, на ОИ выступил неудачно, не сумев финишировать в первом виде комбинации. Иван Кузнецов, заменивший в последний момент травмированного Александра Андриенко, не сумел добраться до финиша в двух видах слалома.
Анастасия Силантьева заняла 30-е место в гигантском слаломе, Екатерина Ткаченко финишировала 32-й в слаломе.
20 апреля состоится отчетно-выборная конференция Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.
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