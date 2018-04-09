Вологжанка взяла три бронзы на зимней спартакиаде для детей-инвалидов

Воспитанница грязовецкой школы-интерната привезла три бронзовых медали с всероссийских соревнований. Зимняя спартакиада детей-инвалидов по зрению прошла в Кирово-Чепецке.

Состязания «Спортивная семья» проходили с 1 по 7 апреля. За победу боролись около 300 человек в возрасте от 7 до 17 лет. Честь Вологодчины защищали воспитанники грязовецкой школы-интерната для обучающихся с ОВЗ по зрению. Спортсмены выполняли программу паралимпиады — соревновались в лыжных гонках и биатлоне. Здесь же прошло первенство России по лыжным гонкам среди слепых.