Вологжанка взяла три бронзы на зимней спартакиаде для детей-инвалидов 

Воспитанница грязовецкой школы-интерната привезла три бронзовых медали с всероссийских соревнований. Зимняя спартакиада детей-инвалидов по зрению прошла в Кирово-Чепецке.
Состязания «Спортивная семья» проходили с 1 по 7 апреля. За победу боролись около 300 человек в возрасте от 7 до 17 лет. Честь Вологодчины защищали воспитанники грязовецкой школы-интерната для обучающихся с ОВЗ по зрению. Спортсмены выполняли программу паралимпиады — соревновались в лыжных гонках и биатлоне. Здесь же прошло первенство России по лыжным гонкам среди слепых.
Вологодская спортсменка Варвара Бриленкова заняла третье место в трех дисциплинах: в спринте на 500 метров, гонке свободным стилем на 1,7 км, гонке классическим стилем на 1,5 км. В десятку лучших вошел Владимир Коновалов. На дистанции 10 км классическим стилем он пришел к финишу девятым, а в спринте занял 8 место.