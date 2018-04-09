Лучшие лучники страны съехались в Крым для участия в Кубке России

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. В понедельник, 9 апреля, в Тренировочном центре спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» (Алушта) стартовал Кубок России по стрельбе из лука. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Участники Кубка России по стрельбе из лука в Алуште

Участники Кубка России по стрельбе из лука в Алуште

Соревнования на Кубок страны продолжатся до 12 апреля. А с 15 по 18 апреля пройдет Первенство России в той же дисциплине.

Участники Кубка России по стрельбе из лука в Алуште

На соревнованиях будут разыграны по 6 комплектов медалей в классическом и блочном луках, в личных соревнованиях и среди микс-команд (мужчины и женщины). Стрельба будет проводиться на дистанциях 90, 70, 50 и 30 метров среди мужчин и на 70, 60, 50 и 30 метров среди женщин.

Мишень для участников Кубка России по стрельбе из лука в Алуште

Как отметили в пресс-службе центра, Кубок России и Первенство России по стрельбе из лука являются важным этапом четырехлетнего цикла подготовки сборной команды страны для участия в Олимпиаде 2020 года в Токио.