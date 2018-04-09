Лучшие лучники страны съехались в Крым для участия в Кубке России 

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. В понедельник, 9 апреля, в Тренировочном центре спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» (Алушта) стартовал Кубок России по стрельбе из лука. Об этом сообщает пресс-служба центра.
Участники Кубка России по стрельбе из лука в Алуште
Церемония открытия соревнований состоялась на центральном стадионе тренировочного центра. В состязаниях участвуют более 250 спортсменов из 32 регионов РФ. Среди них — чемпионы мира 2015 года, серебряные призеры Олимпиады-2016 Туяна Дашидоржиева, Ксения Перова и Инна Степанова, чемпионы Европы 2016 года Александр Кожин, Виталий Попов и Арсалан Балданов, бронзовый призер Олимпиады-2008 Баир Баденов, двукратная чемпионка мира Альбина Логинова, призеры финала Кубка мира Мария Виноградова и Александр Дамбаев, чемпионка мира 2017 года Ксения Перова, победители Первенства мира 2018 года в зале Ариуна Будаева и Светлана Гомбоева, чемпионка мира 2018 года Наталья Авдеева и многие другие.
Участники Кубка России по стрельбе из лука в Алуште
Соревнования на Кубок страны продолжатся до 12 апреля. А с 15 по 18 апреля пройдет Первенство России в той же дисциплине.
Участники Кубка России по стрельбе из лука в Алуште
На соревнованиях будут разыграны по 6 комплектов медалей в классическом и блочном луках, в личных соревнованиях и среди микс-команд (мужчины и женщины). Стрельба будет проводиться на дистанциях 90, 70, 50 и 30 метров среди мужчин и на 70, 60, 50 и 30 метров среди женщин.
Мишень для участников Кубка России по стрельбе из лука в Алуште
Как отметили в пресс-службе центра, Кубок России и Первенство России по стрельбе из лука являются важным этапом четырехлетнего цикла подготовки сборной команды страны для участия в Олимпиаде 2020 года в Токио.