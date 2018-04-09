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Нортуг может предстать перед судом за посты в инстаграме
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Норвежский лыжник Нортуг может предстать перед судом за посты в инстаграме 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг может понести наказание за свои посты в инстаграме. Об этом сообщает "Советский спорт".
Нортуг призвал посадить в тюрьму, обвиняющегося в изнасиловании игрока "Мальде" во время матча чемпионата Норвегии по футболу с "Русенборгом". Затем спортсмен удалил свою запись, однако добавил новую с подписью: "Некто должен быть заключен в тюрьму".
Адвокат обвиняемого в изнасиловании игрока Ойвинд Панцер Иверсен заявил о возможной подаче иска на лыжника.
"Нортуг перешел все границы, это нарушение чести и достоинства моего клиента. Я еще не обсуждал ситуацию с моим клиентом, но мы обязательно обговорим, будем ли мы подавать иск в суд против Нортуга о возмещении ущерба", — приводит слова Иверсена Nettavisen.
Ранее Нортуг не был включен в состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на Олимпийские игры 2018 года.
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