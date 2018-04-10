Минспорта Пермского края: наш регион полностью готов принять этап Кубка мира 

Пресс-секретарь министерства спорта Пермского края Виктория Лившиц заявила о намерении региона принять этап Кубка мира сезона-2018/19 по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин.
"Наш регион сам инициировал эту идею. Еще несколько месяцев назад в Чайковский с инспекцией приезжала комиссия Международной федерации лыжных видов спорта (ФИС). Представители комитета международной федерации, отвечающие за развитие женских прыжков с трамплина, встречались с губернатором Максимом Решетниковым, который дал гарантии полного содействия, в том числе финансового, со стороны региона в организации мероприятия", — цитирует Лившиц газета «Известия».
Ранее президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский объявил о том, что Россия подаст заявку на проведение заключительных этапов Кубка мира сезона-2018/19 среди женщин в городах Чайковский и Нижний Тагил.