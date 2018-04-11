Байкальская буерная неделя завершилась в Ольхонском районе

В Ольхонском районе на Малом море 8 апреля завершилась Байкальская буерная неделя, которая включала в себя серию соревнований — чемпионат и первенство России по парусному спорту, международные соревнования «Кубок Байкала» и открытые межрегиональные соревнования «Кубок Азии». В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из различных городов России, а также из Польши, Германии, Нидерландов, Швейцарии, Литвы, США и других стран.

В чемпионате России было проведено по шесть гонок в флоте А и Б класса буер DN, а в первенстве России — 10 гонок. На церемонии награждения памятными призами были отмечены спортсмены, занявшие высшие шесть мест во флоте А и шесть мест во флоте Б. Если во флоте А лидирующие позиции захватили спортсмены из команды Польши, то первая шестерка флота Б получилась интернациональной.

По итогам первенства России по парусному спорту в классе «Ледовый оптимист» среди девушек победила Полина Артюх из Владивостока, второе и третье места заняли иркутские спортсменки Валерия Бакаева и Софья Макарова соответственно. Среди юношей лидировал иркутский спортсмен Владимир Шилоносов, серебряным призером первенства России стал Илья Федоров из Владивостока, бронзовую медаль завоевал Антон Панчук из Иркутска.

В Кубке Байкала в классе «DN Gold» победил Ярек Радзский из Польши. Как сообщалось ранее, он же стал победителем Кубка Азии. Второе место на Кубке Байкала также занял польский спортсмен Лукаш Закржевски. Третье место — у Олега Васильева из Санкт-Петербурга.

В Кубке Байкала в классе «DN Silver» все призовые места заняли российские спортсмены: первое место — Михаил Короткевич из Братска, второе место — Егор Матюхин из Новосибирска, третье — Николай Сердюков из Санкт-Петербурга.