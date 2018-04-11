Белорусские обувщики готовы выпускать лыжные ботинки

Хорошая новость пришла из Витебска: здешние обувщики в содружестве с российскими партнерами готовы делать классные лыжные ботинки. Возможно, они придутся «по ноге» и чемпионам. В любом случае, свои ботинки, обещают обувщики, качеством будут не хуже импортных и значительно дешевле.

О необходимости заняться выпуском спортивного снаряжения не только для профессионалов, но и для тех, кто только начинает путь в большой спорт, говорил на встрече с белорусскими олимпийцами Президент Беларуси Александр Лукашенко . Из этого же ряда и лыжные ботинки. При том, что в Беларуси немало обувных предприятий, их приходится покупать за рубежом. Так что инициатива витебчан наладить выпуск столь «дефицитной» обуви пришлась ко времени и к месту. Генеральный директор Белорусской кожевенно-обувной компании «Марко» Николай Мартынов продемонстрировал рисунки перспективных образцов специальной обуви и заверил корреспондента «СОЮЗа»:

— К следующему зимнему сезону уже будем выпускать лыжные ботинки. Точнее, продолжим, поскольку определенный опыт производства таких изделий, правда, относительно простого уровня, у нас есть. Сейчас наша основная задача — обеспечить современной лыжной обувью детские спортивные школы. Занимаемся проработкой ассортимента под несколько видов лыжных креплений, подбираем материалы натуральные и искусственные. Ведь ботинки должны быть не только прочными, водостойкими, но и удобными, легкими. Подошву, например, предполагаем использовать российского производства. Это очень ответственный элемент, который должен быть сертифицирован, адаптирован к нашим погодным условиям. Именно такую продукцию и предлагают наши партнеры. Подошва также должна соответствовать лыжному креплению, а это достаточно деликатный механизм.

Сейчас над освоением нового вида изделий работают лучшие специалисты предприятия. Разрабатывается удобная колодка лыжных ботинок, предусмотрено, что они будут с анатомической стелькой. Дизайнеры прорисовывают модели как для мальчиков, так и для девочек. Снабженцы заказывают материалы, маркетологи просчитывают, сколько необходимо изготовить специфической обуви, чтобы избежать дефицита. В этом поможет Министерство спорта , в ведении которого находятся детские спортивные школы. Что касается технологического оборудования, то все необходимое на предприятии есть.

— Накануне лыжного сезона новинка появится в наших фирменных секциях и магазинах, купить сможет каждый желающий, — продолжает Николай Мартынов. — В том числе будут поставки в Россию, где наша традиционная обувь неплохо продается.

"Союзные" лыжные ботинки, как обещают обувщики, качеством будут не хуже импортных, но значительно дешевле

Похоже, лыжный спорт становится одним из перспективных белорусских трендов. В стране уже готовятся к возведению специальных сооружений, в которых можно будет заниматься на снегу круглый год. Центры лыжной и биатлонной подготовки созданы практически в каждом регионе, осталось их дооснастить.

ДОСЬЕ «СОЮЗа»

Минский тракторный завод выполняет особо ответственное поручение — разрабатывает ретрак, машину для профилирования лыжных трасс. А перед белорусской фабрикой «Телеханы» поставлена задача существенно поднять уровень лыж, которые она выпускает. Предполагается, что производитель лыж премиального уровня «Фишер» перенесет свое предприятие в Беларусь, о чем уже идут переговоры. Они будут беспрепятственно поставляться и в Россию.