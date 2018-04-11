На равных с чемпионами. Как прошел югорский лыжный марафон «UGRA LOPPET»

В Ханты-Мансийске с большим успехом прошёл VI Международный Югорский лыжный марафон «UGRA LOPPET». Он объединил любителей спорта из России, Казахстана, Украины и Германии.

Праздник для любителей

Евгением Дементьевым, Александром Легковым. С раннего утра в пойме реки Горная собирался народ. Большинство пришли просто отлично провести выходной день — с друзьями и коллегами пробежать самую простую и массовую гонку в пять километров, стартуя вместе с олимпийскими чемпионами и призёрами прошлых лет: Анфисой Резцовой, Николаем Зимятовым, Михаилом Ивановым

По словам многодетной мамы Ольги Рылеевой, для неё эта гонка — способ поддержать своих детей.

«Встали на лыжи в этом году всей семьей. Сыновья мои занимаются лыжными гонками, как и я в юности. Для нас сложно представить, как можно не любить этот вид спорта, живя в Югре», — с улыбкой рассказала Ольга.

Действительно, детей на гонке было много — их всех, как и взрослых, после финиша кормили сытной кашей со сладким чаем, но желанной наградой была медаль финишёра — её давали всем участникам после преодоления дистанции, а потом определяли победителей по возрастным категориям. В общей массе стартовали и коренные малочисленные жители Югры — ребята бежали на охотничьих лыжах 1 километр. По словам Святослава Анагуричи, занявшего первое место у мужчин, ему забег понравился, и он будет готовиться к следующему году.

Дорогу молодым!

Конечно, у профессионалов, приехавших за денежными трофеями в 100, 200 и 300 тысяч, настроение тоже было отличным. К сожалению, из-за болезни не смог присутствовать Сергей Устюгов , лидер сборной. В прошлом году он выиграл её в свой день рождения.

Все участники оценили высокую организацию соревнований и подготовку трассы.