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Елена Вяльбе: Мужская сборная России заслужила оценку «четыре» за сезон, женская — «тройку»
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Елена Вяльбе: Мужская сборная России заслужила оценку «четыре» за сезон, женская — «тройку» 

Советский спорт 1 час назад
— В одном из интервью вы поставили мужской сборной за сезон оценку «четыре с плюсом». Почему не пятерку, хотя итог Олимпийских игр, на которых лыжники завоевали восемь медалей, превзошел все ожидания?
— Если говорить лишь об Олимпиаде, то команда, безусловно, заслужила пятерку, если о сезоне в целом, то «четыре». Ни о каком плюсе я не говорила. Сезон — это не только Олимпийские игры и не только те, кто выступал в Пхенчхане. К некоторым есть вопросы.
— А женской команде что поставите?
— Троечку с натяжкой. И то благодаря Олимпиаде, — цитирует Вяльбе «Команда России».
Напомним, на Олимпиаде-2018 российские лыжники завоевали восемь медалей (три серебряные и пять бронзовых).
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