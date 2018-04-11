Елена Вяльбе: Мужская сборная России заслужила оценку «четыре» за сезон, женская — «тройку»

— В одном из интервью вы поставили мужской сборной за сезон оценку «четыре с плюсом». Почему не пятерку, хотя итог Олимпийских игр, на которых лыжники завоевали восемь медалей, превзошел все ожидания?

— Если говорить лишь об Олимпиаде, то команда, безусловно, заслужила пятерку, если о сезоне в целом, то «четыре». Ни о каком плюсе я не говорила. Сезон — это не только Олимпийские игры и не только те, кто выступал в Пхенчхане. К некоторым есть вопросы.

— А женской команде что поставите?

— Троечку с натяжкой. И то благодаря Олимпиаде, — цитирует Вяльбе «Команда России».

Напомним, на Олимпиаде-2018 российские лыжники завоевали восемь медалей (три серебряные и пять бронзовых).