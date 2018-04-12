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Кубок чемпионата мира по футболу прибудет в Россию 1 мая
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Кубок чемпионата мира по футболу прибудет в Россию 1 мая 

Говорит Москва 4 часа назад
Фото: Реальное время
Организаторы проекта рассказали, что на территории России кубок будет представлен в девяти городах.
Ранее сообщалось, что Приморский край станет единственным регионом Дальнего Востока, который примет тур Кубка чемпионата мира по Футболу.
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