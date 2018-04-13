В Ханты-Мансийске наградили спортивную элиту города

В культурно-досуговом центре «Октябрь» более 80 лауреатам, внёсшим вклад в развитие спорта в городе, вручили награды.

Среди них: спортсмены, тренера, инструкторы, учителя физкультуры, организации и ветераны спорта. Всего на церемонии было представлено 20 номинаций, — сообщает официальный информационный портал органов местного самоуправления Ханты-Мансийска.

За успехи в олимпийских видах спорта наградили: Антон Гафаров (лыжные гонки), по неолимпийским видам спорта Абдуллаева Эльмира (пауэрлифтинг).

В номинации «Лучший тренер по олимпийским видам спорта» — Астраханцев Александр Сергеевич (лыжные гонки), в номинации «Лучший тренер по неолимпийским видам спорта» — Протопопов Александр Андреевич (пауэрлифтинг). Номинация «Золотой резерв Ханты-Мансийского спорта» стала самой многочисленной, в которой было признано лауреатами 48 спортсменов по 12 видам спорта.

Награды спортивной элите Ханты-Мансийска вручила заместитель главы города Ирина Черкунова. Она поздравила присутствующих и поблагодарила каждого за неоценимый вклад в развитие спорта в городе. Также она отметила, что Ханты-Мансийск — самый спортивный город в Югре.