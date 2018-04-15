Жители Магадана вышли на «Лыжню Вяльбе»

В Магадане сегодня лыжный праздник. Тысячи горожан вышли на старт традиционной популярной гонки, названной в честь многократной чемпионки мира и олимпийских игр Елены Вяльбе . 20-го апреля знаменитая спортсменка отметит свой пятидесятилетний юбилей. С подробностями — корреспондент телеканала «МИР 24» Павел Полищук . Соревнования открыли парашютисты, спустившие с неба флаги России и Магадана. Ну, а после этого шоу любители лыж вступили в борьбу за победу в одной из самых престижных массовых гонок в России. Эти традиционные старты названы в честь легендарной лыжницы Елены Вяльбе. Именно здесь началась славная спортивная карьера «магаданского самородка» — так назвали восьмилетнюю девочку специалисты. К слову, для выступления на «Лыжне Вяльбе» нет возрастного ценза. Самым младшим только исполнилось шесть лет, ветеранам — уже за 70. Малыши пока делают на лыжах свои первые шаги, поэтому и дистанция для них — всего 200 метров. Но и на ней борьба не шуточная.

«Трудно было, но, конечно, я не упал ни одного раза», — поделился южный лыжник.

Непросто и бывалым лыжникам. Но, несмотря на возраст, пропускать «Лыжню Вяльбе» энтузиасты этого вида спорта не намерены. Ежегодно на эти популярные старты в Магадан приезжают любители лыжного спорта со всей России. И это не смотря на то, что люди старшего поколения прекрасно помнят крылатую фразу из известной советской комедии. «Лыжня Вяльбе» для жителей Магадана — настоящий праздник и символическое событие в честь своей знаменитой землячки. И главная задача этих соревнований — привлечь к этому прекрасному виду спорта как можно больше любителей здорового образа жизни.

«Для меня — это шоу. Тут спортивная часть на втором месте. Больше это популяризация лыжного спорта, привлечение людей. Больше для молодежи скорее, но и для ветеранов, которые не набегались в свое время», — рассказал главный судья соревнований Игорь Савченко

Для профессиональных спортсменов этот старт — окончание лыжного сезона. Ну, а у любителей есть еще время выйти на прогулки. Ведь в Магадане снег еще не сошел.

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