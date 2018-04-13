Субоч стал кандидатом в президенты Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья РФ

МОСКВА, 13 апреля. / ТАСС /. Эдуард Субоч будет баллотироваться на пост президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. Об этом он сообщил ТАСС.

Отчетно-выборная конференция федерации, на которой состоятся выборы ее президента, пройдет 26 апреля. Субоч, являясь чемпионом СССР по прыжкам на лыжах с трамплина, участником Олимпийских игр 1988 года, последние годы работал в должности советника главы организации Дмитрия Дубровского , который также заявил о желании принять участие в предстоящих выборах.

"На пост президента федерации меня выдвинула Нижегородская область, вчера я подал документы и был зарегистрирован в качестве кандидата", — сказал Субоч.

Собеседник агентства в своей программе развития прыжков на лыжах и лыжного двоеборья делает акцент на поддержке региональных федераций, юных спортсменов и помощи ветеранам спорта.

"Разумеется, особое внимание будет уделяться и спорту высших достижений. К сожалению, из года в год российские летающие лыжники и, в особенности, двоеборцы на крупных международных стартах остаются далеко за чертой призовых мест. Исправить ситуацию не помогала ни смена руководства федерации, ни постоянная смена тренерского штаба. И это при том, что у нас есть большой потенциал для заметного улучшения результатов", — отметил он.