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Субоч стал кандидатом в президенты Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья РФ
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Субоч стал кандидатом в президенты Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья РФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Эдуард Субоч будет баллотироваться на пост президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. Об этом он сообщил ТАСС.
Отчетно-выборная конференция федерации, на которой состоятся выборы ее президента, пройдет 26 апреля. Субоч, являясь чемпионом СССР по прыжкам на лыжах с трамплина, участником Олимпийских игр 1988 года, последние годы работал в должности советника главы организации Дмитрия Дубровского, который также заявил о желании принять участие в предстоящих выборах.
"На пост президента федерации меня выдвинула Нижегородская область, вчера я подал документы и был зарегистрирован в качестве кандидата", — сказал Субоч.
Собеседник агентства в своей программе развития прыжков на лыжах и лыжного двоеборья делает акцент на поддержке региональных федераций, юных спортсменов и помощи ветеранам спорта.
"Разумеется, особое внимание будет уделяться и спорту высших достижений. К сожалению, из года в год российские летающие лыжники и, в особенности, двоеборцы на крупных международных стартах остаются далеко за чертой призовых мест. Исправить ситуацию не помогала ни смена руководства федерации, ни постоянная смена тренерского штаба. И это при том, что у нас есть большой потенциал для заметного улучшения результатов", — отметил он.
В минувшем олимпийском сезоне лучшим из россиян в общем зачете Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина стал Денис Корнилов, занявший 42-е место. В лыжном двоеборье — Эрнест Яхин (43-е место). В женских прыжках с трамплина самый высокий результат среди россиянок показала Ирина Аввакумова — пятая строчка в общем зачете.
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