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Финский лыжник за сутки прошел 472 километра и остался недоволен
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Финский лыжник за сутки прошел 472 километра и остался недоволен 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Лыжник из Финляндии Ханс Маенпяя установил новый мировой рекорда, за сутки преодолев дистанцию в 472 километра, сообщает телерадиокомпания Yle.
При этом спортсмен выразил недовольство тем, что не проехал больше.
«Изначально я планировал преодолеть дистанцию в 480 километров, но выполнить задачу не удалось. Считаю, что при иных погодных условиях я смог бы добиться поставленной цели», — заявил он.
Предыдущий рекорд принадлежал другому финскому лыжнику — Теему Виртанену. Его рекорд превзойден почти на 40 километров.
Ранее сообщалось, что российский спортсмен, олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочи в лыжном марафоне на 50 км Александр Легков объявил о завершении международной карьеры.
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