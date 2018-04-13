Финский лыжник за сутки прошел 472 километра и остался недоволен

Лыжник из Финляндии Ханс Маенпяя установил новый мировой рекорда, за сутки преодолев дистанцию в 472 километра, сообщает телерадиокомпания Yle.

При этом спортсмен выразил недовольство тем, что не проехал больше.

«Изначально я планировал преодолеть дистанцию в 480 километров, но выполнить задачу не удалось. Считаю, что при иных погодных условиях я смог бы добиться поставленной цели», — заявил он.

Предыдущий рекорд принадлежал другому финскому лыжнику — Теему Виртанену. Его рекорд превзойден почти на 40 километров.

Ранее сообщалось, что российский спортсмен, олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочи в лыжном марафоне на 50 км Александр Легков объявил о завершении международной карьеры.

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