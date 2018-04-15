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Алексей Двоскин стал чемпионом России в гонке на 70 км
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Алексей Двоскин стал чемпионом России в гонке на 70 км 

Спорт-Экспресс 21 час назад
Фото: Северпост
Лыжник Алексей Двоскин победил в гонке на 70 км классическим стилем на чемпионате России, который завершился в Мончегорске (Мурманская область).
Он показал время 2 часа 56 минут 3 секунды. Второе место занял Илья Семиков (отставание — 0,2 секунды), третьим стал Рифат Сафиуллин (6 секунд).
В женской гонке на 50 км классическим стилем, которая прошла в Апатитах (Мурманская область), первой стала Анастасия Власова. Она преодолела дистанцию за 2 часа 25 минут 6,4 секунды. Второй финишировала Ольга Царева (отставание 5,2 секунды), третьей — Анастасия Власова (44,9 секунды).
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