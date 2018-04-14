Сундбю и Хага выиграли марафон «Кобберлоппет», Нортуг — 2-й

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю сегодня, 14 апреля, выиграл марафон «Кобберлоппет», который прошёл в Норвегии.

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг стал вторым с отставанием в пять минут, Дидрик Тонсет — третьим.

У женщин победу одержала Рагниль Хага.

Лыжные гонки. «Кобберлоппет». Сулитьельма, Норвегия. 43 км, классический стиль Женщины

1. Рагниль Хага (Норвегия) — 2:13.40 2. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 2:20.08 3. Ингрид Матисен (Норвегия) — 2:28.54 Мужчины

1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 1:52.56 2. Петтер Нортуг (Норвегия) — 1:57.59 3. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 1:58.32