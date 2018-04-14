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Лыжница Власова выиграла масс-старт на 50 км на чемпионате России
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Лыжница Власова выиграла масс-старт на 50 км на чемпионате России 

Чемпионат.com 4 часа назад
Чемпионат России по лыжным гонкам среди женщин завершился в Апатитах (Мурманская область) масс-стартом на 50 км классическим стилем. Победу одержала Анастасия Власова (Республика Коми/Сахалинская область). Спустя 5 секунд финишировала Ольга Царёва. Третьей стала Анастасия Власова из Мурманской области.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Апатиты, Мурманская область Женщины. Масс-старт. 50 км. Классический стиль
1. Анастасия Власова (Коми/Сахалинская область) — 2:25.06,4. 2. Ольга Царева (Коми) — отставание 5,2. 3. Анастасия Власова (Мурманская область) — + 44,9. 4. Виктория Калинина (Сахалинская область) — +1.42,8. 5. Дарья Сторожилова (Калужская область) — +1.50,6. 6. Дарья Рогозина (Воронежская область) — +2.43,8.
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