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Двоскин выиграл гонку на 70 км классическим стилем на ЧР в Мончегорске
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Двоскин выиграл гонку на 70 км классическим стилем на ЧР в Мончегорске 

Чемпионат.com 4 минуты назад
Лыжник Алексей Двоскин из Санкт-Петербурга победил в гонке на 70 км классическим стилем на чемпионате России в Мончегорске. Второе место занял Илья Семиков из Коми, а замкнул тройку призёров Рифат Сафиуллин, выступающий за ХМАО-Югру.
Накануне на дистанции 50 км классическим стилем первенствовала Анастасия Власова
Лыжные гонки. Чемпионат России. Мончегорск, Мурманская область Мужчины. Классический стиль. 70 км 1. Алексей Двоскин (Санкт-Петербург) — 2:56.03. 2. Илья Семиков (Республика Коми) — +0,2. 3. Рифат Сафиуллин (ХМАО-Югра) — +6,0.
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