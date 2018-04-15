Двоскин выиграл гонку на 70 км классическим стилем на ЧР в Мончегорске

Лыжник Алексей Двоскин из Санкт-Петербурга победил в гонке на 70 км классическим стилем на чемпионате России в Мончегорске. Второе место занял Илья Семиков из Коми, а замкнул тройку призёров Рифат Сафиуллин, выступающий за ХМАО-Югру.

Накануне на дистанции 50 км классическим стилем первенствовала Анастасия Власова

Лыжные гонки. Чемпионат России. Мончегорск, Мурманская область Мужчины. Классический стиль. 70 км 1. Алексей Двоскин (Санкт-Петербург) — 2:56.03. 2. Илья Семиков (Республика Коми) — +0,2. 3. Рифат Сафиуллин (ХМАО-Югра) — +6,0.