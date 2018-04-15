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Сборная РФ стала 2-й в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками в Италии
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Сборная РФ стала 2-й в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками в Италии 

Чемпионат.com 1 час назад
Сборная России стала серебряным призёром в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Пезаро (Италия). Победу одержали хозяйки ковра, третьими стали китаянки.
В групповых упражнениях с пятью обручами также первенствовали итальянки. Россиянки стали шестыми.
Художественная гимнастика. Этап Кубка мира. Пезаро, Италия Группы. Три мяча и две скакалки
1. Италия — 20,600. 2. Россия — 18,250. 3. Китай — 17,550.
Пять обручей
1. Италия — 21,600. 2. Китай — 18,300. 3. Израиль — 17,950… 6. Россия — 16,750.
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