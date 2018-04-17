Самарский спортсмен привёз бронзу с международных аэротрубных соревнований

Матвей Силаев стал бронзовым призером по «танцам» в аэротрубе в Норвегии. На прошедшей неделе с 11 по 14 апреля в городе Восс, Норвегия, прошел I чемпионат Европы по аэротрубным дисциплинам. В программе четырехдневных соревнований были представлены 5 основных дисциплин. Спортсмены из более чем полутора десятков стран боролись за призовые места. Сборная России завоевала золото, набрав 309 баллов в вертикальных четверках. Более того, был установлен рекорд Европы — в последнем раунде ребята продемонстрировали 54 фигуры. Следует отметить, что среди призеров во фристайле среди юниоров бронзу взял Матвей Силаев. На Кубке Flystation-2016 он был 4-м во взрослой категории в той же дисциплине.

Фото: Аэротруба Flystation