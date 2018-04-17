В Удмуртии подготовили инвестпроект новой гостиницы на территории РССК Демидова

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подготовили инвестпроект новой гостиницы на территории РССК Демидова. Как рассказал журналистам глава республики Александр Бречалов после встречи с президентом федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе , речь идет о комплексе с бассейном и фитнес-центром.

«У нас есть хороший инвестиционный проект на комплекс имени Демидова. Сейчас нужно только разрешительные документы. Это большой гостиничный комплекс спортивного характера с бассейном, с фитнес центром. Есть в планах объединить трассу комплекса Демидова с базой «Искра», чтобы была большая петля для лыжников и других видов спорта. Мы говорили о вакс кабинах на СОЛКе Кулаковой, о гостинице. Я считаю, что нужно ее ремонтировать. Все что Тамара Тихонова и Вылегжанин запросят — мы постараемся сделать. Мы готовы это делать в 2018 году. На это ресурсы есть, при этом внебюджетные», — рассказал Александр Бречалов.

В свою очередь Елена Вяльбе отметил, что во время встречи с главой республики обсуждались планы по привлечению лыжных соревнований на территорию республики, а также вопросы сохранения талантливых спортсменов в республике.

«Мы должны быть самодостаточные в части организации соревнований вне зависимости от международной повестки. У нас столько классных и сильных спортсменов, что я считаю, что если мы научимся правильно организовывать соревнования, упаковывать их, привлекать партнеров и вызывать зрительский интерес, то лыжные виды спорта, как и другие, будут жить и развиваться, и мы достигнем того уровня, которым мы восхищаемся, глядя на Норвегию, у которой во внутреннем чемпионате безумная конкуренция», — сказал Бречалов.

Глава Удмуртии также уточнил, что республика уделит внимание тренерскому штабу, который зарекомендовал себя на уровне страны.

«Нам необходимо сохранить тренеров, которые себя хорошо зарекомендовали. Мы готовы сделать здесь некоторые центры подготовки и обращать внимания на наших тренеров. Речь идет и о зарплате, и о системе мотивации», — уточнил Бречалов.

В свою очередь Елена Вяльбе отметила, что федерация лыжных гонок России всегда готова помочь региону.

«Я эту республику люблю, здесь замечательные традиции, богатый тренерский коллектив, надеюсь, что Александр Владимирович тоже услышит, что хотела бы я, как говорится для укрепления нашей страны и республики. Если что-то понадобится от нас — мы всегда открыты», — сказала Вяльбе.