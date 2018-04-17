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В бассейне на Трофимова прошли окружные соревнования по плаванию
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В бассейне на Трофимова прошли окружные соревнования по плаванию 

Управа Южнопортового района 7 часов назад
Фото: Управа Южнопортового района
В плавательном бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Южнопортовый» 15 апреля состоялся 4 этап соревнований на кубок ЮВАО по плаванию. Об этом рассказали в пресс-службе Центра физической культуры и спорта ЮВАО.
— В заключительном этапе спортсмены преодолевали дистанцию 100 метров в смешанном стиле (кроль, баттерфляй, брасс и на спине). Участники были награждены медалями и дипломами за участие в четвертом этапе по плаванию и кубками по результату всех четырех этапов, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, что ФОК «Южнопортовый» расположен по адресу улица Трофимова, дом 30, корпус 3. (ео)
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