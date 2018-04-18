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Больше полутора тысяч лыжников боролисьза Кубок «Вологдамарафон» в этом сезоне
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Больше полутора тысяч лыжников боролисьза Кубок «Вологдамарафон» в этом сезоне 

Вологда.рф 5 часов назад
Фото: Вологда.рф
Итоги лыжного сезона подвели в Вологде. В самом масштабном кубке «Вологдамарафон» поучаствовали 1680 человек.
Как сообщают организаторы, спортсмены приехали из 21 региона страны. Некоторые из них участвовали во всех семи этапах кубка, другие выбрали лишь часть соревнований. По итогам сезона сильнейшим лыжником стал Андрей Бабичев из Переславля-Залесского, а среди женщин победительницей стала Оксана Яковлева из Тутаева. Среди команд победу одержала Garant auto Ski Team, в составе которой вологодские и архангельские лыжники. В Кубке Регионов победу одержали лыжники Коноши.
Сами участники марафона считают, что состязания прошли на высоком уровне. В следующем году географию соревнований расширят. Планируется, что новые этапы пройдут в Вожеге, Тотьме, Ярославле.
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