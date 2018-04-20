«Вяльбе совершила настоящий подвиг для России»

Юбилейный для трехкратной олимпийской чемпионки год начался с великолепного выступления молодых отечественных лыжников на Олимпийских играх — 2018, где те завоевали восемь медалей — почти половину всех наград россиян. За каждым их успехом с трибун наблюдала Вяльбе , которая поехала в Южную Корею в статусе болельщицы, не получив официального приглашения на Игры. Ее эмоции и слезы радости стали одним из самых ярких воспоминаний минувшей Олимпиады.

Строгая, но справедливая

Елена Вяльбе — легенда отечественного лыжного спорта. На ее счету семь олимпийских медалей — три золота и четыре бронзы. Она пять раз выигрывала Кубок мира. Поистине феерическим в карьере Вяльбе стал чемпионат мира — 1997 в норвежском Тронхейме, где она завоевала пять золотых медалей из пяти разыгранных.

Отличительной чертой Вяльбе всегда являлось неравнодушие к тому, что происходит во вверенном ей виде спорта и сборных командах России. Елене Валерьевне действительно не все равно. Это проявляется и в ее отношении к спортсменам, которых она оберегает чуть ли не как собственных детей. При этом Вяльбе и сама замечает, что нередко применяет знаменитый метод кнута и пряника. Неслучайно в начале работы во главе федерации трехкратной олимпийской чемпионке презентовали именно эти атрибуты.

И пока расставаться с ними она не намерена. После окончания карьеры трехкратная олимпийская чемпионка не утратила интереса ни к жизни, ни к лыжным гонкам. Казалось, в отличие от многих спортсменов Вяльбе сразу знала, чем займется после ухода из профессионального спорта после Олимпиады-1998 в Нагано. Ее организаторские способности проявились очень рано. Практически ничто не могло остаться без ее внимания. Бывало, находясь на сборах в составе сборной СССР, она брала на себя ответственность за заполнение необходимых документов чуть ли не для всех членов команды.

Инициативность была свойственна Вяльбе и в бытовых вопросах. "Раньше, когда еще далеко не все гостиницы были оборудованы стиральными машинами, именно она собирала вещи у членов команды и сама, по своей инициативе, помогала все приводить в порядок", — вспоминает Юрий Чарковский , который долгие годы работает менеджером в национальной сборной страны.

"Елена Валерьевна тепло относилась и к подругам по команде, каким бы сильным ни было их соперничество, она была дружна со всеми девочками", — заметил он.

Жить иначе Вяльбе просто не может, даже спустя много лет. Уже будучи в статусе президента ФЛГР и главного тренера сборной, она на пару с подругой сама готовила пищу команде во время чемпионата мира, который три года назад проходил в Швеции. Просто не смогла закрыть глаза на то, что ее спортсмены вынуждены питаться блюдами далеко не самого лучшего качества.

"Вяльбе верила и добилась"

Максима Вылегжанина, Еще одним ярким примером неравнодушного отношения Вяльбе к родной лыжегоночной семье стал недавний допинговый скандал, фигурантами которого оказались полтора десятка российских лыжников. Казалось, вердикт Международного олимпийского комитета (МОК) навсегда оставит Александра Легкова Никиту Крюкова и других ведущих спортсменов страны без медалей сочинских Игр. Однако Вяльбе до последнего верила в успех поданных атлетами апелляций.

"В минувшем сезоне важнейшим достижением Елены Валерьевны было даже не то, что наши ребята так удачно выступили на Олимпиаде в Пхёнчхане, а то, как она билась за наших несправедливо отстраненных спортсменов, — считает Юрий Чарковский. — Ей это стоило огромных сил, в этой ситуации особо проявились ее чуть ли не материнские качества: о спортсменах она заботилась как о родных. Заботилась и верила, хотя надежды было мало. Никто кроме нее не верил, а она верила и добилась. Это ее большой подвиг в минувшем сезоне".

После судебных разбирательств с лыжников были сняты обвинения в махинациях с допингом на Играх в Сочи, спортсмены смогли сохранить свои достижения и олимпийские медали. Но даже это не принесло полной радости Вяльбе. Максималист по жизни, она до сих пор продолжает корить себя за то, что так и не добилась допуска на Олимпиаду-2018 для двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова и других лидеров сборной.

Среди представителей российских лыжных гонок бытует мнение, что многое в характере Вяльбе унаследовано от матери, Галины Григорьевны Сынковой, которая много сделала для ее становления как спортсменки, когда они жили в Магадане. Мать великой чемпионки также всегда отличала неиссякаемая энергия. Вяльбе нередко говорит, что если бы не поддержка матери, то она не смогла бы добиться таких успехов. Галина Григорьевна прошла через много трудностей, родилась в лагере для репрессированных в 1948 году, получила медицинское образование, но большую часть жизни проработала заведующей складом продуктов.

Жизнь после Игр-2018

В конце мая Вяльбе предстоит принять участие в очередных выборах на пост главы ФЛГР — трехкратная олимпийская чемпионка возглавляет организацию с 2010 года. Пока соперников у нее нет, и, скорее всего, вряд ли они появятся. После триумфального выступления в Пхёнчхане доселе мало кому известных лыжников вряд ли кто-то из специалистов осмелится бросить вызов действующему президенту национальной федерации.

"Заслуга Елены Валерьевны в том, что именно она создала сильную команду, что не так просто. Ведь надо найти общий язык с каждым тренером, договариваться, идти на компромиссы. Только Вяльбе оказалось такое по силам, поэтому вряд ли кто-то сейчас попробует побороться с ней за руководство федерацией", — считает Чарковский.

Тем более что Вяльбе прекрасно осознает, в каком направлении вести дальнейшую работу в новом олимпийском цикле, какие нерешенные задачи стоят перед российскими лыжными гонками. В частности — развитие лыжных гонок в регионах, создание необходимой инфраструктуры.