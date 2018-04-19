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Министерство спорта отменил экспертный совет по фристайлу
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Министерство спорта отменил экспертный совет по фристайлу 

SPORT24.ru 7 часов назад
Министерство спорта России приняло решение не проводить экспертный совет по фристайлу по итогам сезона 2017/18 из-за хороших результатов сборной России. Об этом сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.
Российские спортсмены на ОИ-2018 завоевали две бронзовые медали: Илья Буров — в лыжной акробатике, а Сергей Ридзик — в ски-кроссе.
«У нас экспертный совет отменили по решению Минспорта, исходя из очень хороших результатов. Мы параллельно проводим тренерские совещания по каждой дисциплине и отдельные совещания с тренерскими штабами. Несмотря на то что прошедшие два сезона были очень хорошие для нашего вида спорта, у нас остались проблемы, которые необходимо решать, и эти проблемы важно было бы решать на уровне экспертного совета, так как существует ряд административно-правовых вопросов, которые федерация не может решать. Нам было бы что обсудить с Минспортом и найти пути решения», — рассказал Курашов.
Его слова приводит
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