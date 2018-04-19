Министерство спорта отменил экспертный совет по фристайлу

Министерство спорта России приняло решение не проводить экспертный совет по фристайлу по итогам сезона 2017/18 из-за хороших результатов сборной России. Об этом сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

«У нас экспертный совет отменили по решению Минспорта, исходя из очень хороших результатов. Мы параллельно проводим тренерские совещания по каждой дисциплине и отдельные совещания с тренерскими штабами. Несмотря на то что прошедшие два сезона были очень хорошие для нашего вида спорта, у нас остались проблемы, которые необходимо решать, и эти проблемы важно было бы решать на уровне экспертного совета, так как существует ряд административно-правовых вопросов, которые федерация не может решать. Нам было бы что обсудить с Минспортом и найти пути решения», — рассказал Курашов.

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