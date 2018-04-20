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Прославленная лыжница Елена Вяльбе отмечает юбилей
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Прославленная лыжница Елена Вяльбе отмечает юбилей 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
На ее счету — 17 золотых медалей чемпионатов мира и три золота Олимпиад. Она родилась в Магадане и мечтала стать пианисткой, однако родители отдали ее в спортивную секцию — и не прогадали. Уже в седьмом классе она стала мастером спорта Советского Союза.
Восходящей молодой звезде прочили звание олимпийской чемпионки в 18 лет, но Елена Вяльбе предпочла стать мамой. Все главные спортивные награды ждали ее уже после рождения сына. Сегодня Елену Вяльбе по праву называют лучшей лыжницей XX века.
"Бог мне дал какой-то талант, родители мне дали мою силу, и я на самом деле очень много тренировалась. У нас была очень хорошая команда, наша советская, потом российская. Очень сильная, в ней была серьезная конкуренция, и там волей-неволей будешь расти как спортсмен и достигать результатов", — говорит сама трехкратная олимпийская чемпионка.
Сегодня великая спортсменка в качестве президента Федерации лыжных гонок России уже сама ведет к мировым высотам новое поколение отечественных спортсменов. На Олимпиаде в Корее именно лыжники внесли наибольший вклад в копилку наших наград, выиграв восемь медалей из 17.
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