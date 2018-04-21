Лыжная гонка «Скарвереннет» отменена из-за погоды

Лыжная гонка «Скарвереннет», которая должна была состояться в Норвегии сегодня, 21 апреля, отменена из-за сложных погодных условий.

«Прогноз погоды таков, что не рекомендуется отправлять участников гонки в горы. Решение об отмене старта было принято организаторами. Это неприятная для всех ситуация, но безопасность участников стоит на первом месте», — говорится в сообщении на официальном сайте «Скарвереннета».

В соревнованиях ожидалось участие более 12 тысяч человек.

Гонка должна была стать прощальной для норвежки Марит Бьорген , которая ранее объявила о завершении карьеры. Для Терезы Йохауг «Скарвереннет» был бы первым стартом после завершении дисквалификации за использование допинга, однако она планировала выступать среди любителей.

В мужской гонке планировали соревноваться Петтер Нортуг и Мартин Йонсруд Сундбю.