Россияне Вдовина и Масленников стали вторыми на этапе КМ по стрельбе

ТАСС , 23 апреля. Сборная России в составе Дарьи Вдовиной Владимира Масленникова заняла второе место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на этапе Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе, который проходит в южнокорейском Чханвоне. В финале россияне набрали (498,8). Первое место заняли китайцы Чжао Руожу и Ян Хаорань (499,3). Третьими стали южнокорейцы Су Чжу Сон и Чжи Хён Кым (435,4). В квалификации россияне заняли первое место и набрали 838,7 очка, побив мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало украинцам Марии Войцеховской и Сергею Кулишу (838,5). Это вторая медаль для сборной России на этапе Кубка мира в Южной Корее. Александр Дрягин одержал победу на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Этап Кубка мира в Чханвоне завершится 30 апреля.