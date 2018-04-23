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Россияне Вдовина и Масленников стали вторыми на этапе КМ по стрельбе
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Россияне Вдовина и Масленников стали вторыми на этапе КМ по стрельбе 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Газета "Труд"
ТАСС, 23 апреля. Сборная России в составе Дарьи Вдовиной и Владимира Масленникова заняла второе место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на этапе Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе, который проходит в южнокорейском Чханвоне.
В финале россияне набрали (498,8). Первое место заняли китайцы Чжао Руожу и Ян Хаорань (499,3). Третьими стали южнокорейцы Су Чжу Сон и Чжи Хён Кым (435,4).
В квалификации россияне заняли первое место и набрали 838,7 очка, побив мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало украинцам Марии Войцеховской и Сергею Кулишу (838,5).
Это вторая медаль для сборной России на этапе Кубка мира в Южной Корее. Александр Дрягин одержал победу на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.
Этап Кубка мира в Чханвоне завершится 30 апреля.
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