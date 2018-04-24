В школе олимпийского резерва побили рекорд по количеству выпускников.

21 апреля в Спортивной школе олимпийского резерва состоялся «Выпускной вечер 2018». В историю школы этот выпуск вошел как самый большой по количеству выпускников — 17 юношей и девушек. Все они — спортсмены отделения лыжных гонок.

В торжественной обстановке исполняющая обязанности директора спортивного образовательного учреждения Екатерина Алимбаева вручила выпускникам свидетельства об окончании спортивной школы и высказала самые теплые поздравления с этим событием.

Тренерам, выпускникам и их родителям в теплой торжественной атмосфере праздника были вручены зачетные квалификационные книжки и благодарственные письма. Старший тренер отделения лыжных гонок Андрей Долгушин провел заключительную эстафету между командами тренеров и выпускников.

В рамках торжественного вечера выпускники, по уже сложившийся доброй традиции, разрезали большой праздничный торт, а затем написали свои имена на лыже, которая будет храниться в музее школы.