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В школе олимпийского резерва побили рекорд по количеству выпускников.
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В школе олимпийского резерва побили рекорд по количеству выпускников. 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
21 апреля в Спортивной школе олимпийского резерва состоялся «Выпускной вечер 2018». В историю школы этот выпуск вошел как самый большой по количеству выпускников — 17 юношей и девушек. Все они — спортсмены отделения лыжных гонок.
В торжественной обстановке исполняющая обязанности директора спортивного образовательного учреждения Екатерина Алимбаева вручила выпускникам свидетельства об окончании спортивной школы и высказала самые теплые поздравления с этим событием.
С напутственными словами к выпускникам и пожеланиями к тренерам и родителям также выступили заместитель начальника Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска Ольга Олейник, вице-президент Федерации лыжных гонок ХМАО-Югры Сергей Крянин, Мастер спорта России международного класса по лыжным гонкам, занимающийся нашей школы, Антон Гафаров и Мастер спорта России международного класса по биатлону и выпускник нашей школы Алексей Соловьев.
Тренерам, выпускникам и их родителям в теплой торжественной атмосфере праздника были вручены зачетные квалификационные книжки и благодарственные письма. Старший тренер отделения лыжных гонок Андрей Долгушин провел заключительную эстафету между командами тренеров и выпускников.
В рамках торжественного вечера выпускники, по уже сложившийся доброй традиции, разрезали большой праздничный торт, а затем написали свои имена на лыже, которая будет храниться в музее школы.
Напомним, что спортивная школа олимпийского резерва является одним из старейших учреждений дополнительного образования в городе — свою работу она начала в 1959 году. Первый выпуск воспитанников школы состоялся в 1962. Среди них — такие именитые спортсмены как 7-ми кратный чемпион мира Юрий Кошкаров, олимпийский чемпион и чемпион мира Евгений Редькин, призёр этапа Кубка мира и чемпионата России Антон Гафаров.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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